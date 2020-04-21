شاهد كيف هرب منتهكو الحجر الصحي من الشرطة في كازاخستان... فيديو

ويظهر الفيديو دخول دورية شرطة إلى منطقة تجمع فيها الكثير من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، حيث بدأوا بالهروب في كل الاتجاهات بعد أن لاحظوا قدوم الشرطة.

وقال أحد المعلقين على الفيديو مازحا "هذا الفيديو يذكرني بهروب الصراصير عندما تضيئ الضوء في الغرفة"، مضيفا "عندما كنا ندخن في سنوات الدراسة ويتم ملاحظتنا كنا نهرب هكذا".

ويشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، تمديد حالة الطوارئ في البلاد وتمديد التدابير التقييدية في المدن.