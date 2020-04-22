شعب لا يعرف اليأس... البلجيكيون يرقصون بشغف في الشوارع تقديرا للأطباء... فيديو

قام سكان مدينة أوكل في بلجيكا بمبادرة راقصة تقديرا لجهود الأطباء والممرضين وجميع العاملين في قطاع الصحة.

ونظم الحدث بعد موافقة عمدة المدينة وبرعاية شركتي "راديو كزنتاكت" و"مادموازيل لونا".

ويظهر في مقطع الفيديو كيف تمر شاحنة مجهزة بمكبرات الصوت عبر الشوارع ليرقص الناس، من جميع الأعمار، على نغماتها.

وأشرفت الشرطة على هذا المهرجان الصغير الذي أقيم كطريقة لشكر الأبطال الذين يعملون في المستشفيات.