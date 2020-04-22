تتعلق بزوجته الراحلة... هدية غير متوقعة تبكي رجلا كبيرا.. فيديو

اعتاد كين بينبو البالغ من العمر 94 عاما أن يأخذ صورة زوجته التي فقدها العام الماضي بسبب وفاتها معه إلى السرير قبل النوم، في مدينة بريستون البريطانية.

وبحسب موقع " أي تي في"، فإن المعمر كين كان جنديا سابقا في البحرية الملكية، ونشر الموقع فيديو يظهر فيه كين وهو يحصل على هدية قدمها له أحد موظفي دار الرعاية التي كان يعيش فيه، وهي وسادة وعليها صورة زوجته الراحلة "آدا" التي كان يحبها كثير.

ويظهر في الفيديو حجم تأثير الهدية التي جعلت كين يبكي بمشهد مؤثر.



الفكرة قررتها عاملة الرعاية في كيا توبين حتى يفاجئ العجوز بوسادة ووجه زوجته الراحل مطبوع عليها.وانتشر الفيديو المؤثر بشكل كبير على مواقع التواصل، ويظهر الفيديو اللحظة التي تقدم فيها كيا، البالغة من العمر 17 عامًا، الوسادة إلى كين، حيث يعانقها ويبدأ في البكاء.