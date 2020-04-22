الرقص مع المضيفات... طريقة للتغلب على الوحدة في الطائرة... فيديو

وجد رجل نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى أوكلاند، فطلب من المضيفات مشاركته في تحد على موقع "تيك توك".

وكان المسافر سيث توماس، اشترى تذكرة طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز في يوم المغادرة ووجد أنه بمفرده على متنها. ثم قرر الراكب استغلال هذه الفرصة وطلب من المضيفات المشاركة في تحدي ComeAroundMe# معه.

ويظهر على مقطع الفيديو، كيف تنفذ المضيفات حركات الرقص بشكل متناسق مع الراكب على أغنية جاستن بيبر.

وأشار توماس إلى أن الطاقم كان ودودًا للغاية معه أثناء الرحلة، حيث قال، "لقد جعلوا هذه الرحلة لا تنسى بالنسبة لي".

في وقت سابق، كشف أحد طواقم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، العاطلة مؤقتًا عن العمل بسبب قيود السفر الجوي المفروضة على خلفية فيروس "كورونا"، كيف يمضي أفراد الطاقم أوقات فراغهم.