شرطي يقفز في سيارة متحركة بعد سقوط سائقها خارجها... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشرطي أظهر شجاعة عندما قفز داخل سيارة متحركة بعد أن سقطت قائدتها خارجها.

وقالت قناة صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" على يوتيوب إن الحادث وقع في مدينة شانغهاي الصينية، وأوضحت أنه لحسن الحظ فقد أنقذت سرعة تصرف الشرطي الموقف، حيث نجح في السيطرة على السيارة خلال نحو 6 ثوان فقط.

وصرح بأنه عندما شاهد السيارة ترجع إلى الخلف وتسقط منها السيدة لم يفكر في شيء سوى إنقاذها، فقفز على الفور داخل السيارة.