الحيوانات تغزو شوارع المدن الخالية حول العالم... فيديو

انتشر مقطع فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حيوانات متنوعة وهي تتجول بحرية في شوارع مدن متفرقة حول العالم بسبب خلوها من السكان.

وكان أحد أبرز التعليقات الطريفة من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحيوانات عادت للأرض"، معتبرا أن الحيوانات استغلت خلو شوارع المدن، لتعود إلى حياتها بأريحية.

​وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل، مظهرا مدى الحرية التي حصلت عليها الحيوانات في ظل الحجر الصحي المطبق للحد من تفشي فيروس كورونا التاجي.