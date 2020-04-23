قبلة فريدة من نوعها بين كلب هاسكي وطائر البومة... فيديو

منح سقف هذا البيت فرصة لحيوانين كي يصبحا أصدقاء كان من المستحيل أن يعيشا جنبا إلى جنب في الطبيعة. فالأول صامت ويعيش فقط في الليل والثاني يعيش في النهار وكثير النباح.

يظهر هذا الفيديو الذي نشرته قناة "هاسكي أونيفرسال" المخصصة لحياة هذه الكلاب اللطيفة على موقعها الرسمي في "انستغرام"، كلبا من سلالة الهاسكي وطائر البومة كصديقين حقيقين داخل المنزل، يلعبان ويقضيان الوقت معًا. يظهر الكلب في الفيديو يشم الطائرالذي يبدو مسروراً، ويعطي الانطباع بأنهما في صدد تقبيل بعضهما البعض.

View this post on Instagram Unlikely friends 👀💙 A post shared by Husky Universal (@husky_universal) on Apr 8, 2020 at 3:42am PDT

هذا وقد بلغت مشاهدات هذا الفيديو أكثر من 65000 مشاهدة منذ نشره عل الموقع.