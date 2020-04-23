كلب يدخل في صراع مع قط على مكان استراتيجي في المنزل...فيديو

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صراعا بين كلب وقط من أجل احتلال موقع استراتيجي في المنزل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع"هايسكي أونيفرسال"، كلبا يحاول جاهدا إزاحة القط من على الأركة، بينما يتمسك القط بالمكان مستعينا بالوسادة. لكن الكلب واصل الهجوم والضغط على القط، الذي يبدو أنه قرر عدم الاستسلام والتمسك بالمكان.

View this post on Instagram Play with me!!😂 @pomsky_minipigandpom A post shared by Husky Universal (@husky_universal) on Apr 14, 2020 at 8:30am PDT

هذا ولقي الفيديو إعجابا كبيرا من قبل مستحدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد المشاهدات أكثر من 77 ألفا.