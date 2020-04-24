بالفيديو...رئيس دولة يعاني من صعوبة ارتداء كمامة طبية  

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يحاول ارتداء الكمامة الطبية وينحج بذلك فقط بعد عدة محاولات.

ويظهر في الفيديو كيف يحاول رامافوزا ارتداء الكمامة لتغطي عينيه، ثم تنزلق من أذنيه ولا ينجح في ارتدائها بشكل صحيح إلا بعد المحاولة الثالثة.

يذكر أن رامافوسا كان أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم تخفيف إجراءات الحجر الصحي في جنوب أفريقيا ابتداء من 1 أيار / مايو المقبل، والتي تم إدخالها في 26 آذار / مارس، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت سلطات جنوب أفريقيا ما يقرب من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و75 حالة وفاة.