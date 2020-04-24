شاب ينقذ امرأة عالقة في إحدى الحاويات في ضواحي كاليفورنيا... فيديو

أعلنت إدارة متحف سينجر لارين، في شمال هولندا، في وقت سابق، عن سرقة لوحة للرسام الشهير فنسنت فان غوخ تعرف باسم "حديقة الربيع"، من قبل لصوص استغلوا إغلاق المتحف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.