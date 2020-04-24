شاب ينقذ امرأة عالقة في إحدى الحاويات في ضواحي كاليفورنيا... فيديو

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" مقطع الفيديو، وأشارت إلى شهامة الشاب ستيف إيليفيث، الذي سارع في إنقاذ المرأة فور سماعها تستنجد وتقول: "لا أشعر بذراعي".
واتصل الشاب برجال الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمرأة التي بقيت عالقة لمدة 45 دقيقة.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب ينقذ امرأة عالقة في حاوية للتبرع بالملابس في إحدى ضواحي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" مقطع الفيديو، وأشارت إلى شهامة الشاب ستيف إيليفيث، الذي سارع في إنقاذ المرأة فور سماعها تستنجد وتقول: "لا أشعر بذراعي".
واتصل الشاب برجال الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمرأة التي بقيت عالقة لمدة 45 دقيقة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يحاول ارتداء الكمامة الطبية وينحج بذلك فقط بعد عدة محاولات.
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