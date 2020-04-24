شرطي ينقذ فتاة تختنق في الشارع... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بطولة شرطي ينقذ حياة فتاة كانت تعاني من الاختناق.

وقالت قناة "RT" إن ضابط شرطة مرور يدعى دميتري سميبراتوف في مدينة غاتسوك البيلاروسية أنقذ حياة فتاة في الـ 11 من عمرها.

وأوضحت القناة أن الفتاة كانت تختنق وسط شارع بعد أن ابتلعت بالصدفة جزءا من جهاز تقويم أسنانها.