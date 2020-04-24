بالفيديو... مشاجرة بين حيوانين من وحيد القرن

شهد السياح في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا هجوما شرسا بين حيوانين من وحيد القرن الذي يستخدم قرونه في الشجار.

وقام السباح بتوثيق الشجار ونشر الفيديو على قناة كروجر ناشيونال بارك في "يوتيوب" الذي يظهر كيف يدفع وحيد القرن غريمه إلى الخلف بالقرب من الشجرة، ثم يبدأ باستخدام قرنه لإعلان المنافسة القاتلة، ويستخدم ساقيه القوية للتقدم، يختفي الآخر خلف شجيرة.

يذكر أن وحيد القرن من الحيوانات المهددة بالانقراض لأنه يتعرض للإبادة بسبب قرنه.

وتقع حديقة كروغر الوطنية في شمال شرقي جنوب أفريقيا. ويعيش على أراضيها نحو 1500 أسد، و12 ألف فيل ، و2500 جاموس، وحوالي ألف نمر و5 آلاف وحيد القرن.