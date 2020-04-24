نمر يباغت كلبا داخل فناء المنزل ويدخلان في صراع شرس... فيديو

خاض كلب مواجهة شرسة مع نمر بعد أن تسلل إلى فناء منزل هندي أثناء الحجر الصحي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة في أحد المنازل في مدينة أونا بولاية غوغارات الهندية، يظهرالكلب يستريح في الفناء عندما ينبهه ضجيج لمتسلل محتمل ويبدأ في المشي. بعد لحظات، يتسلق النمر الضخم الجدار وينقض على الفناء قبل رؤية الكلب.

وبعدها ينقض فورا على الحيوان الأليف، ويمسكه من الحلق ويسحبه إلى وسط الفناء، حيث دخلا في صراع لأكثر من 15 ثانية. وأخيرًا، يتم دفع النمر بعيدًا بصوت سيارة تمر ويخرج من الفناء بقفزة قوية.

وذكر ماهيش بامانيا، صاحب المنزل، أنه لم يكن على علم بوجود نمور كبيرة في المنطقة "لم أكن أعلم أن منزلي قد يكون عرضة لزيارة نمور كبيرة".