في ظاهرة نادرة جدا... تسجيل ظهور دلافين متوهجة لأول مرة... فيديو

سجلت عدسات الكاميرا على أحد الزوارق ظاهرة نادرة جدا لتوهج دلافين تسبح تحت المياه بطريقة ساحرة وفريدة لم يشاهد مثيلا لها من قبل.

وسجلت هذه اللقطات، هذا الأسبوع في سواحل نيوبورت، حيث لاحظ ركاب القارب دلافين تتوهج ليلا، وهي تسبح عبر المياه في المحيط الهادئ.

وأشار موقع "upworthy" إلى أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بيولوجية طبيعية، منوها إلى أن الدلافين بحد ذاتها لا تتوهج، لكن العوالق النباتية الصغيرة التي استقرت على أجسام الدلافين تتوهج ليلا عندما تستشعر بخطر ما من حولها.

الأمر الذي جعل المياه خلف القارب تتوهج أيضا بسبب حركة القارب وقوة الدفع الناتجة عنه، ما شكل مشهدا ساحرا في الظلام.

وتحدث ظاهرة التلألؤ البيولوجي بسبب تكاثر الطحالب، وتعتبر المياه المتوهجة ظاهرة نادرة الحدوث في أغلب محيطات العالم حتى في جنوب كاليفورنيا، وبسحب الخبراء، التوهج الذي رصدته الكاميرات هو الأعلى من نوعه منذ سنوات.