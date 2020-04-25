شرطي يعتقل تمساحا... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد دخول تمساح إلى أحد المنازل في مدينة فلوريدا الأمريكية، مما اضطر صاحب المنزل إلى الاتصال بالشرطة لطلب المساعدة.

ووثق زميل رجل الشرطة الشجاع عملية إلقاء القبض على التمساح، حيث استخدم أولا آلة خاصة للإمساك به، ومن ثم جلس عليه وربط فكيه بشريط خاص.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن عملية إمساك التمساح التي لم يصب أحد خلالها، استغرقت عدة دقائق.