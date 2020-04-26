لحظة الإمساك بكوبرا ملكية في تايلاند... فيديو

وبعد أن قامت إحدى سكان المدينة بالعثور على الأفعى الكبيرة التي قدمت بحثا عن الطعام، اتصلت السيدة مباشرة برجال الإنقاذ ليكي يأتوا إلى مكان وجودها.

وتمكن رجال الإنقاذ من الإمساك بالكوبرا، حيث تم إطلاق سراحها لاحقا في الغابة البعيدة عن المدينة.