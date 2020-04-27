أطباء في الجزائر يصلون بطريقة "غريبة"... فيديو

وظهر في المقطع، الذي عرضته قناة "العربية"، مجموعة من الأطباء يصلون خلف إمام من بينهم، إلا أنهم لم يأدوا ركن السجود في الصلاة، في ظل تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم، ما أثار جدلا وتساؤلات حول هذه الطريقة الغريبة في الصلاة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر بلغ 3382، بينما بلغ عدد الوفيات 425، وعالميا بلغ عدد المصابين أكثر من 3 ملايين مصاب، والوفيات أكثر من 207 ألف.