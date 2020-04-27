لحظة القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص في السعودية... فيديو

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية في العاصمة الرياض، تخصصت في سرقة المركبات.

قالت صحيفة "صدى" إن الداخلية السعودية كشفت عن مقطع ‏ فيديو يوثق قيام شرطة الرياض بالقبض على 4 مواطنين، ووافد يمني، تورطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة تحت تهديد السلاح.

وأظهر الفيديو، إحدى جرائم السرقة بالقوة التي ارتكبها المتهمون، فضلًا عن توثيق قيام شرطة الرياض بالقبض عليهم، حيث تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.