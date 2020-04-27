سائق دراجة نارية يسقط من منحدر حاد قبل لحظات من وصوله للقمة في مشهد مثير... فيديو

سقط رجل كان على متن دراجة نارية من منحدر حاد بارتفاع 20 مترا، قبل خطوات من بلوغ القمة.

يظهر مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا على متن دراجة نارية يحاول تسلق هضبة شديدة الانحدار يبلغ ارتفاعها ما بين 20 إلى 25 مترا، وبينما كان السائق على بعد خطوات من الوصول إلى القمة، توقفت درجته فجأة لتبدأ في الرجوع إلى الوراء.

تراجع السائق لفترة طويلة قبل التمسك بأعجوبة بدعم غير مرئي، فيما هوت دراجته إلى أسفل المنحدر.

من خلال الفيديو يصعب التكهف بالعائق، الذي حال دون بلوغه القمة: عدم كفاية قوة المحرك أو نقص الخبرة.