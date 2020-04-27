كلب ينظف أسنانه برفقة صاحبته في مشهد طريف...فيديو

على عكس القطط ، تكون الكلاب أقرب إلى أصحابها لأنها تميل إلى متابعتهم في كل مكان في المنزل بغض النظر عما يفعلونه، إذ يمكن لهذا الكلب أن ينظف أسنانه مع صاحبه.

يظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التوصل الاجتماعي، إحدى الفتيات من بلدة تيونييفو الروسية، تشطف فمها باستخدام جهاز خاص وفي هذه الأثناء، يراقب الكلب العملية باهتمام كبير ويطلب منه حتى بأحد مخالبه السماح له بتجربتها.

وعندما تضع الفتاة الماء في فمها يبدا الكلب في تحريك رأسه دون فهم ما يحدث، وينتهي الأمر أخيرا بتعود الكلب على الجهاز ويبدأ بلعق الجهاز فيما تواصل الفناة في صب الماء وهي تضحك على كلبها المشاكس.