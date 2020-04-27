دب يعثر على طريقة للتخلص من مشكلة الذباب... فيديو

يبدو أن هذا الدب قد سئم من عض الذباب في الصيف، لذلك وجد طريقة مضحكة لتخفيف معاناته.

وقال الشخص الذي صور الحيوان "رأينا هذا الدب على طريق ديمبستر السريع بكندا في الصيف. كان هناك الكثير من الذباب، لكن الدب وجد طريقة جيدة لحكّ ظهره. تمكنا من تصويره بالفيديو من سيارتنا".

في التسجيل يمكنك أن ترى كيف يمشي الدب عبر الحقل بحثًا عن مكان مريح لحكِّ جلده. في النهاية يستقر به المقام على طريق ريفي ليبدأ في حك ظهره للتخفيف من معاناته.