نسران يحطان على شرفة منزل ويحاولان الانقضاض على كلب...فيديو

حط نسران "الكندور" المهددة بالانقراض على شرفة أحد المنازل في مدينة سانتياغو التشيلية، محاولان الانقضاض على كلبة كانت في الشقة.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي التقطته مالكة الشقة كيف تحاول النسور دون حظ اقتحام المنزل وكيف لا تتوقف الكلاب عن النباح، ولحسن الحظ لم تتمكن الطيور من إيذاء الكلبة بفضل الزجاج، الذي قامت بتثبيته على شرفة شقتها.

¡Wow! Estos cóndores aparecieron en lo alto de un edificio en Santiago de Chile, querían atrapar a perros caniches que estaban en el lugar.



🔻 La ausencia del hombre en las calles parece alterar también el comportamiento de los animales.

📹Gabriela L. #NPY #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/umPlc61Lo8 — NPY Oficial (@npyoficial) April 25, 2020

وبعد ذلك بوقت قصير، بدا أن طائري الكندور فقدا الاهتمام أثناء تفاعلهما مع بعضهما بعضا، وربما كان هذا ما لاحظته صاحبة الشقة في النهاية هو الخطابات بين الطيور، حيث كان أحدهما من الذكور والآخر من الإناث.