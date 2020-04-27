حصد أكثر من مليوني مشاهدة في يوم... فيديو لكلب يتفاعل مع أغنية لـ"كايلي مينوغ"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لكلب يتفاعل مع إحدى روائع الفنانة الأسترالية كايلي مينوغ "لا يمكن أن أخرجك من رأسي".

ويظهر الفيديو جروا من سلالة شيبا إينو، يجلس في المقعد الأمامي للسيارة، ويتفاعل ويستمتع بإيقاع الأغنية الشعبية، التي تعود للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

fuck it... dog vibin’ to kylie minogue pic.twitter.com/ClMDR6rR9d — jack (@fkajack) April 24, 2020

وحصد الفيديو غير المعتاد أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من يوم.

وعلق بعض المستخدمين قائلين "هذا الكلب له مذاق جيد" ، "يا إلهي، إنه ثمين للغاية"، " أنا أستمتع في كل مرة أستمع فيها إلى هذه الأغنية".

ويعتقد العديد من مستخدمي الإنترنت أنها وهمية، حيث يزعمون أنهم رأوا يد إنسان تداعب الكلب. وأنت ماذا تعتقد؟