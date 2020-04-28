طفل إيراني يقلد مهارات ميسي وصلاح في كرة القدم... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطفل إيراني بعمر 6 سنوات وهو يتحدى كلا من الأرجنتيني ميسي والمصري صلاح بتقليد حركاتهم وأدائهم بالكرة.

المقطع المصور يظهر الطفل الإيراني وهو يقلد حركات ومهارات كل من الأرجنتيني ميسي والمصري صلاح.

من خلال ركل الكرة من مسافة بعيدة وادخالها في إطار سيارة وضع خصيصا لتنفيذ الحركة، مظهرا مهارة كبيرة على طريقة نجوم كرة القدم.

كما وظهر الطفل وهو يقوم ببعض الحركات والتدريبات برفقة مدرب خاص.