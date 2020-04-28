تماشيا مع الحجر الصحي... رجل يدير اجتماعه بربطة عنق من حوض الاستحمام.. فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل الأعمال الأمريكي، كيفن بيلي، وهو يدير اجتماع مجلس إدارة شركته، من حوض الاستحمام، مرتديا ربطة العنق.

ويشغل بيلي (51 عاما)، منصب رئيس قسم تطوير البرمجيات، في إحدى الشركات الإلكترونية في ولاية نورث كارولينا شمالي الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقام ابن بيلي الصغير، بتصوير أبيه أثناء الاجتماع مستغلا عدم قدرته على إظهار ردة فعل أمام كاميرات موظفيه، وقام بنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى المقطع ردود فعل واسعة على مستوى البلاد.