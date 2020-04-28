بالفيديو...ظاهرة طبيعية تتحول إلى عرض ضوئي مذهل

وثّق المصور باتريك كوين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقطات تظهر مجموعة من الدلافين تسبح تحت الماء في الظلام وأضيء حولها اللون الأزرق المذهل.

ونشر باتريك مقطع الفيديو في حسابه على إنستغرام وكتب: "على الرغم من التفسير العلمي لما كان يحدث أنها واحدة من أكثر الليالي سحراً في حياتي".

وكان باتريك قد أمضى عدة ساعات في الظلام قبالة شواطئ "نيوبورت بيتش" في كاليفورنيا لتوثيق هذه الظاهرة وكتب: "قضينا عدة ساعات بانتظار ظهور الدلافين...في البداية ظهر دلفينان وبعد بضع دقائق، ظهر العديد منها وكان هذا جنونًا حقيقيًا".

وأكدت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن هذه الظاهرة تسببها كائنات مجهرية تتواجد في المناطق الساحلية تحدث التلألؤ الضوئي وتسمى دينوفلاجيلات.