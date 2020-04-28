5 أسود تحيط بتمساح بائس وتمنعه من تناول بقايا ظبي...فيديو

يظهر مقطع فيديو تم تصوير في حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا لحظة صادمة عندما يجد التمساح نفسه محاطا تماما بمجموعة من الأسود، وليس لديه خيار سوى استخدام القوة والسرعة.

تركت الأسود بقايا ظبي أكلته، فخرج التمساح من الماء معتقدا أنه وجد طبقا سهل الأكل، إلا أن الأسود لم تسمح له بتناول بقايا الطعام.

في البداية استطاع التمساح أن يأكل القليل من البقايا، لكن الأسود كانت أكثر رشاقة، لذلك اضطر التمساح للهروب والعودة إلى الماء.