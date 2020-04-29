تحبس الأنفاس... لحظة انحراف شاحنة مسرعة باتجاه أخرى

يظهر مقطع فيديو تم تصوير في حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا لحظة صادمة عندما يجد التمساح نفسه محاطا تماما بمجموعة من الأسود، وليس لديه خيار سوى استخدام القوة والسرعة.