طريقة مبتكرة من الشرطة الهندية لإلقاء القبض عن بعد... فيديو

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الفيديوهات التي تظهر الشرطة الهندية وهي تكافح منتهكي الحجر الصحي، حيث كانت تضربهم بالعصي وتطاردهم في كل مكان، ولكن ها هي الآن تبتكر طريقة جديدة لإلقاء القبض عليهم عن بعد.

وطورت الشرطة الهندية عصا يمكنها إلقاء القبض على منتهك الحجر الصحي عن بعد، وهي أشبه باليد الإلكرونية، ولكنها تعمل بشكل يدوي، وذلك لمنع تفشي وإصابة رجال القانون بفيروس كورونا.

وكل ما على الشرطي فعله هو سحب المقبض الرئيسي في العصى، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاقها على مخالف القانون، ومن ثم يتم اقتياده إلى المركز المخصص.

ولكن بعض المستخدمين أعربوا عن امتعاضهم من الآلة، مشيرين إلى أنها غبر نافعة أبدا، بينما اعتبرها آخرون شيء جيد في ظل انتشار الفيروس التاجي.