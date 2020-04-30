كلب يقفز من الفرحة بعدما رأى نفسه على التلفاز... فيديو

ويظهر الفيديو، الذي وثقته أنجيلا لالي لابات، المقيمة في مدينة هوما الأمريكية، كلبها الذي لم يستطع كبح جماح عواطفه، بعد أن شاهد نفسه على شاشة التلفاز الذي كان يعرض مقطعا له انتشر بشكل كبير على الإنترنت عندما كان يلعب مع طفلها داخل المنزل.

وقالت صاحبة الكلب: "بدأ برون (اسمه) بالقفز عندما شاهد نفسه على شاشة التلفاز"، مشيرة إلى أنه يفعل هذا كلما شاهد حيوانا على التلفاز.