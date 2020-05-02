بالفيديو... وزير بلجيكي يتعرض للسخرية بسبب القناع الطبي

تعرض وزير العدل البلجيكي كوين جينس للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرتدي الكمامة الطبية.

ويظهر جينس وهو يحاول وضع قناع بشكل صحيح، لكنه في البداية يضعة على رأسه ثم يقوم بإنزاله على عينيه لتكون المحاولة الثالثة في ارتداء القناع هي الناجحة، ليصبح الفيديو مادة يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بالنكات.

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) May 1, 2020

وتم تصوير الفيديو أثناء زيارة الوزير البلجيكي لورشة عمل لخياطة أقنعة الوجه في مقاطعة برابانت فلاندرز، يوم الخميس.