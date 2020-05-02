خروج فتاة من نافذة سيارة بعد مغامرة خطيرة...فيديو

انتهت مغامرة مجموعة من المراهقين المحفوفة بالمخاطر على طريق Tail of the Dragon في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشتهر بمنحنياتهه الـ 318، بحادث مأساوي.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الشباب على متن سيارة نيسان سنترا تسير بسرة عالية دون الامتثال لقواعد المرور، حيث قامت السيارة بعدة تجاوزات، بينما يجلس شابان على نوافذ السيارة التي تسير بأقصى سرعة. وبمجرد أن تدور السيارة بشكل حاد يسقط أحد الركاب من النافذة ويصطدم بالأرض.

لحسن الحظ، نجت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا من الحادث. ومع ذلك، يمكن أن يواجه أبطال الفيديو غرامة، حيث تم إرسال بيانات السيارة إلى السلطات.