الشرطة الهندية تعتقل 18 منتهكا للحجر الصحي داخل خلاطة إسمنت... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة إلقاء القبض على 18 منتهكا للحجر الصحي داخل خلاطة للإسمنت من قبل الشرطة الهندية.

ووفقا للشرطة، فإن المنتهكين حاولوا السفر إلى مدينة لكناو، بسبب الوضع الجيد الذي تتمتع به المدينة وظروف الحجر الصحي الأقل قساوة من باقي المدن.

وفقًا للقواعد التي اتخذتها الهند بسبب جائحة الفيروسات التاجية، لا يُسمح بأي سفر داخلي إلا بوجود أذونات خاصة.

وقد قامت الشرطة بتوثيق المنتهكين أثناء خروجهم من خلاطة الإسمنت وكان عددهم 18 شخصا، حيث تنتظرهم غرامات مالية.