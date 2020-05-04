8 لبؤات تهاجم أسدا لطرده من منطقتهن ويفشلن... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تعرض أسد لهجوم من قبل مجموعة كبيرة من اللبؤات لطرده من منطقتهن في متنزه نيروبي الوطني في كينيا ولكن محاولتهن باءت بالفشل.

ويظهر الفيديو جلوس الأسد في منطقة، على ما يبدو أنها تعود لقطيع من اللبؤات، وفجأة هجمت 8 لبؤات عليه لطرده من المكان، ولكنه قاوم بشدة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى توقف الهجوم وانتصاره على عدد كبير من بني جنسه.

وعلق صاحب الفيديو قائلا "لقد شاهدت من قبل معارك بسيطة بين الأسود، ولكن هذه المرة كانت من أعنف المعارك التي شهدتها وأكثرها شراسة".