معركة شرسة بين نمر ورجل يدافع عن نفسه... فيديو

هاجم نمر مزارعين على جرار، يوم الجمعة الماضي، في منطقة بيليبت في ولاية أوتار براديش الهندية.

وقال حاكم المقاطعة، فايبحاف سيرفاستارا، أصيب ثلاثة مزارعين إثر الهجوم، وتمت إعادة النمر إلى الغابة.

ويظهر على مقطع الفيديو، كيف يحاول رجل يقف على الجرار بالدفاع عن نفسه حاملا عصا والنمر يقفز نحوه ويكسر أداة دفاعه.

وذكر مسؤولو قطاع الغابات، إنه تم نقل جميع المصابين إلى المشفى.