بالفيديو... فيل يستخدم سيارة السياح لغرض غريب

ويظهر في الفيديو كيف يقترب الفيل من سيارة جيب كانت تقل مجموعة من السياح في رحلة سفاري في محمية كروغر في جنوب إفريقيا، ويبدأ بحك أردافه عدة مرات ثم يحك خرطومه مؤديا ضربات خفيفة على مقدمة السيارة.

وتقع حديقة كروغر الوطنية في شمال شرقي جنوب أفريقيا. ويعيش على أراضيها نحو 1500 أسد، و12 ألف فيل ، و2500 جاموس، وحوالي ألف نمر و5 آلاف وحيد القرن.