سيدة هندية تغامر بحياتها من أجل إنقاذ كوبرا...فيديو

يعد صيد وترويض "الكوبرا" مهمة صعبة للغاية، ومن المستحيل تقريبًا إنجازها بدون معدات خاصة، لكن الأمر يختلف تماما مع سيدة هندية إذ تقوم بذلك بأيد عارية وعصا.

يظهر مقطع فيديو، كيف تقوم السيدة "شيتي" بالحفر بحثا عن الكوبرا دون بوسائل بسيطة، وبعد العثور عليها تمسك بها من ذيلها وترفعها في الهواء، بينما تستمر الأفعى في نفخ رقبتها قبل أن تقوم "شيتي" بوضعها في كيس وسط دهشة الحاضرين.

وأشارت "شيتي" إلى أنها منقذه الثعابين، وأكدت أنه عادة ما يقتل المزارعون الثعابين خوفًا منها، ولهذا السبب بالتحديد، جاءت لمساعدتها لإخراجها حية وإطلاقها في بيئتها الطبيعية.

وانتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي السيدة "شيتي"، لعدم اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لهذا النوع من المهام.

فيما قال آخرون "لماذا لا تستخدم البراميل أو الخطاف لالتقاط الثعابين؟ ماذا تنتظر، حادث؟ احترسي، الحياة ثمينة".