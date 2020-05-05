تعرف إلى القرد العاشق لـ"كوكا كولا"... فيديو

غالبا، ما تترد القردة على الزوار في المناطق الجبلية لطلب الموز أو المكسرات، لكن هذا القرد خالف التقاليد وطلب شئ آخر.

يظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قردا وهو يقترب من زوار لأحد المناطق السياحية بأعالي مدينة بجاية الساحلية بالجزائر، ويسرق منهم زجاجة من المشروبات الغازية "كوكا كولا" وسط دهشتهم من حركة القرد.

ورغم المحاولات العديدة للقرد لفتح الزجاجة، التي باءت بالفشل إلى أنه لم يستسلم، وتمكن في النهاية من فتحها وبدأ في الشرب وكأنه معتاد على هذه الأشياء.

وبينما غاص القرد في الاستمتاع بالمشروب، الذي يبدو أنه يعشقه سقطت منه الزجاجة فجأة، وهوت في منحدر لتظهر ملامح الحسرة عليه.