بالفيديو... مطعم في أمستردام يبتكر طريقة فريدة للحفاظ على التباعد الاجتماعي

تسببت إجراءات الحجر الصحي في العديد من دول العالم، بقيام الكثير من الموظفين بنقل وظائفهم معهم الى منازلهم والعمل عن بعد، وساهمت التكنولوجيا بشكل كبير في سهولة العمل المنزلي ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب حيث شمل ذلك حدوث اجتماعات للعمل عن طريق برامج خاصة جمعت أكثر من شخص بنفس الوقت.