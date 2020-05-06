مفاجأة للشرطة الأمريكية بعدما أوقفت سيارة مسرعة... من كان السائق؟

سرق طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في مدينة أوجدين التابعة لولاية "يوتا" الأمريكية، سيارة والديه وقادها بضعة كيلومترات حتى أوقفه ضابط شرطة المرور.

ووفقا لشبكة "سي بي اس نيوز"، نقلا عن ضابط الشرطة ريك مورغان، أنه لفت الانتباه إلى سيارة دودج جورني، تتحرك على مسار غير عادي.

وبحسب الشبكة، أشار الضابط للسائق بالتوقف، ظنا منه أنه بحاجة إلى رعاية طبية ولكن السيارة لم تتوقف لذا بدؤوا بمطاردتها.

وتبين فيما بعد أن السائق طفل اسمه أدريان، قام بسرقة السيارة لزيارة شقيقته التي تقطن في ولاية كاليفورنيا، بينما كان والداه في العمل.

ومن جانبهم، أكدت عائلة أدريان أنه لم يسبق له قيادة سيارة من قبل، ولم يكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية حصوله على المفاتيح، وبدء تشغيل السيارة والقيادة عبر المدينة.