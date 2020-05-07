قرد يخترق صرافا آليا... فيديو

اكتشف أفراد شرطة نيودلهي، بعد تلقيهم شكوى بشأن اختراق صراف آلي، المجرم الخطير عن طريق كاميرا المراقبة.

ويظهر في مقطع الفيديو، قرد مشاكس وهو يقفز على جهاز الصراف الآلي ويخترقه ومن ثم يفك أجزاءه.

واختفى المجرم ذو الأرجل الأربعة عن الأنظار، قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث، دون أن يسرق شيئا.

في وقت سابق، حاول قرد كان يتجول في شوارع إندونيسيا، اختطاف طفلة تجلس برفقة والدتها بالقرب من منزلهما في وضح النهار.