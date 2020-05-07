جسر صيني مزدحم يتأرجح على أنغام الهواء... فيديو

شهد سائقو السيارات على طول جسر طريق هومين، الذي يربط ضفتي نهر بيرل في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، لحظات مخيفة في حياتهم، بعد أن بدأ الجسر بالتأرجح على أنغام الهواء.

وبحسب التقارير الإعلامية، أوقفت الشرطة حركة المرور على الجسر بسبب عدم استقراره، ولم يصب أحد نتيجة الحادثة. ووفقا للسلطات المحلية فإن الرياح العاتية كانت سببا في تأرجح الجسر صعودا وهبوطا.

وفي وقت سابق، قال أحد خبراء الهندسة المعمارية إن الجسور المعلقة مثل هذا الجسر تم تصميمها باستخدام تقنية المرونة في حال حدوث كارثة طبيعية، وأن هذا السلوك طبيعي أثناء العاصفة.