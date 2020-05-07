لبؤة تطبق المثل "السارق من السارق كالوارث من أبيه"... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عدة حالات سرقة لفريسة في محمية كروجر في جنوب أفريقيا.

يظهر الفيديو افتراس فهد، بعد مطاردة ناجحة، ظبيا متوسط الحجم، ولكن النسور الجارحة هاجمته واستولت على فريسته بينما فر هاربا منها.

وبعد لحظات ظهرت لبؤة جائعة وهاجمت النسور وسرقت الفريسة وفرت بها، بينما بقي كلا من النسور والفهد دون غداء، وكأنها طبقت المثل الشعبي المتداول "السارق من السارق كالوارث من أبيه".