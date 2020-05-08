عقوبة شديدة لطلاب أردنيين انتهكوا الحظر الصحي... فيديو

وانتقد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تصرف الطلاب، كاشفا أنه قد تمت معاقبة الطلاب الذي رقصوا الدبكة بحلق شعر رؤوسهم بالكامل.يشار إلى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأى أن هذا العقاب شديد للغاية ومبالغ فيه.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طلاب أردنيين يرقصون "الدبكة" رغم أنهم في الحجر الصحي.
وانتقد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تصرف الطلاب، كاشفا أنه قد تمت معاقبة الطلاب الذي رقصوا الدبكة بحلق شعر رؤوسهم بالكامل.يشار إلى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأى أن هذا العقاب شديد للغاية ومبالغ فيه.
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