انقلاب سيارة عدة مرات وتقذف بالسائق خارجها... فيديو

والتقط المقطع بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، وظهرت فيه السيارة تنقلب عدة مرات متتالية بقوة كبيرة حتى أنها قذفت بسائق السيارة خارجها.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد دهست السيارة السائق بعد أن ألقي على الأرض، ليستقر جثة هامدة.