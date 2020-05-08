فرس النبي ينقض على دبور ضخم ويفترسه... فيديو

ويظهر الفيديو، الذي نشره محبو معارك الحشرات، تواجد فرس النبي والدبور الآسيوي الضخم داخل صندوق، حيث انقض فرس النبي على الأخير ولم يترك له أي فرصة بالنجاة.

ومن ثم بدأ بتناوله، حيث أنه من المعروف أن الدبور الآسيوي يمتلك سما يمكن أن يشكل خطرا على الإنسان.