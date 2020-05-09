حشرة من "عالم آخر" في أمريكا... فيديو

أثارت حشرة غريبة خوف امرأة في ولاية جورجيا الأمريكية، إذ قالت أنها تشبه الحشرات من عالم آخر التي تعرض في الأفلام.

وكانت نيكول خرجت للمشي مع كلبها عندما رأت الحشرة، ووصفتها بفرانكنشتاين فبدت وكأنها تتألف من أجزاء تعود لحشرات أخرى تم تخييطها.

وتشبه الحشرة خليطا من اليعسوب والصرصور، ولكنها بنفس حجم دودة ألفية الأرجل.

وعلق الخبراء على منشور المرأة، قائلين، إن الحشرة على الأرجح ذكر من نوع كبيرات الأجنحة، وأضاف أحد الخبراء، أن الحشرة قامت بحركات غريبة لفرد جناحيها.

وتنتمي ذبابة دوبسون (كبيرات الأجنحة) إلى فصيلة الحشرات "Corydalinae"، وتعيش يرقات هذه المخلوقات في الجداول، وغالبًا ما تظهر البالغة منها بجوار البرك. تم العثور على حشرات من هذا النوع في جنوب أفريقيا وأمريكا، وكذلك في آسيا.