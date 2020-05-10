أسماك القرش تفعل ما عجز عنه كورونا في كاليفورنيا... فيديو

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية في تقريرها الصادر، اليوم الأحد، أن أسماك القرش المتوحشة تمكنت من إغلاق شواطئ كاليفورنيا بشكل كامل بعد فشل فيروس كورونا المستجد في ذلك.

وأعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا، في بيان لها، أن ضحية عمرها 26 عامًا افترستها أسماك قرش من فصيلة جديدة في المنطقة، على شاطئ شمال كاليفورنيا أثناء ركوب الأمواج قبالة شاطئ مانريسا على الطرف الشمالي من خليج مونتيري، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الصحية في الولاية تغلق الشواطئ بين الساعة 11 صباحًا و5 مساءً كل يوم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنها تسمح للناس بعبور الشواطئ للسباحة، والتجديف، وركوب الأمواج والمشاركة في الرياضات المائية الأخرى خلال تلك الأوقات.