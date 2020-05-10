بومة تتعلم المواء بعد قضاء سنة مع قطة بأحد المنازل... فيديو

في أواخر العام الماضي، تبنت عائلة روسية بومة مصابة تم العثور عليها. فعلى الرغم من أن الطائر لم يتمكن من الطيران من جديد، إلا أن الطائر تعلم مهارة جديدة، المواء.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الطائر على أرضية شقة، مع جناح واحد لأعلى. وبعد بضع ثوانٍ، تصدر البومة صوتًا تمامًا مثل الصوت الذي تصدره القطط.

من خلال الصور، تعلم الطائر القدرة الغريبة لـ"شقيقه"، قطة ذات شعر أحمر تظهر في بداية الفيديو.