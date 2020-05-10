الفنانة السورية ديمة قندلفت توجه رسالة توعية مستخدمة الرقص التعبيري... فيديو

وجهت الممثلة السورية ديمة قندلفت رسالة توعية للجمهور من أجل المحافظة على الأرض، وذلك بعد الحوادث الأليمة التي نشهدها من تغير في المناخ وأمراض، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص الباليه، مع مشاهد مركبة لبعض أنشطة الإنسان المضرة بالبيئة والأرض.

وأكدت الفنانة أن المشروع تم تنفيذه في أواخر عام 2019، وأكدت أن كل العالم يدفع ثمن أخطائه، بسبب التصرفات الغير مسؤولة على المستوى الفردي والجماعي.

هالمشروع اشتغلتو بآخر 2019 قبل كل اللي صار فينا.. واليوم صار وقت إنشرو..

قدمتو من قلبي.. لنوعى ونحافظ عالأرض اللي حاملتنا لأن ما عنا بديل..

ما كنا مسؤولين بسلوكنا الفردي ولا الجماعي!

اليوم وكل يوم عم ندفع الثمن..@UNEP @BBCEarth #Beresponsible #ThereisnoplanetB pic.twitter.com/i9ThuIO8gn — Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) May 9, 2020

​وأكدت الفنانة أنه بعد التخلص من إجراءات التباعد الاجتماعي حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، يتوجب على كل شخص إعادة التفكير بسلوكه، ومراعاة بيئة الكوكب الذي يعيش عليه.